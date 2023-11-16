Минздрав: В Татарстане не хватает терапевтов, педиатров, анестезиологов и онкологов

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В Татарстане дефицит врачей составляет 1,3 тыс. человек. В каких специалистах самая большая потребность, рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

На данный момент в республике не хватает 278 терапевтов, 297 педиатров, 150 анестезиологов-реаниматологов, 54 врачей скорой медицинской помощи, 118 онкологов, 64 инфекционистов, 90 психиатров и 44 патологоанатомов.

По словам Фатихова, для решения проблемы нехватки медицинских кадров прием в вузы в том числе проводится по квоте целевого обучения. «В этом году в трех медицинских вузах обучается 2 216 студентов-целевиков по программам специалитета и ординатуры», – отметил он.

Для закрепления кадров в республике также реализуются меры социальной поддержки. В частности, предоставляется служебное или арендное жилье, компенсируются расходы за аренду и услуги ЖКХ, выдаются земельные участки для строительства дома. Кроме того, предусмотрены единовременная выплата на хозяйственное обустройство и ежемесячная надбавка к зарплате.

Благодаря программе «Земский доктор» с 2012 года в села Татарстана приехали работать 973 медицинских специалиста.