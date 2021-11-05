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Ру Тат
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Здоровье
5 ноября 2021  13:42
Эвелина Киселёва

Минздрав: В Татарстане более 826 тыс. доз вакцин – этого достаточно

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В Татарстане имеется достаточное количество доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Вакцины в достаточном количестве. В наличии на складе и на базе медицинских организаций 826 442 дозы вакцины», – отметил спикер.

Эпидемиолог подчеркнул, что этого количества достаточно даже для работы с интенсивным потоком желающих привиться. Сейчас медики республики делают более чем 20 тыс. прививок в сутки.

#Коронавирус #вакцинация
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