Минздрав: В день от коронавируса прививаются более 650 тыс. россиян

Ограничения, введенные в России, позволили ускорить темпы вакцинации. Так, в последние дни ежедневно прививаются более 650 тыс. жителей РФ, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что увеличение числа желающих не вызывает затруднений у системы здравоохранения. При необходимости в день можно прививать и по миллиону людей — это вполне нормальный объем работы для медиков страны.

«Принимаемые меры сегодня увеличили объемы вакцинации населения, и мы выходим сегодня уже на цифры выше 650 тысяч человек в сутки. Для системы здравоохранения это не вызывает никаких затруднений», — заявил министр на заседании координационного совета при Кабмине по борьбе с Covid-19.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в стране по указу Президента России Владимира Путина введена неделя нерабочих дней. Однако ряд регионов планирует продлить ограничения до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.