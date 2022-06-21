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Здоровье
21 июня 2022  15:30

Минздрав упростит ввоз лекарств и медизделий для фонда «Круг добра»

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Минздрав прорабатывает вопрос упрощения ввоза лекарств и медицинских изделий для тяжелобольных детей, закупаемых фондом «Круг добра». Такое поручение ранее ведомству дал Президент РФ Владимир Путин.

«Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Минздрав России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос упрощения ввоза лекарств и медицинских изделий, закупаемых Фондом „Круг добра“», — цитирует помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова РИА Новости.

По мнению представителя ведомства, упрощение процедуры позволит ускорить обеспечение больных детей всеми необходимыми препаратами.

«Круг добра» был создан в январе прошлого года по указу Президента России Владимира Путина. Он оказывает помощь детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

#благотворительный фонд #тяжелые болезни #дети
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