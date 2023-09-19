Минздрав Татарстана создал единый контакт-центр для консультаций пациентов

С начала сентября в Татарстане начал работу единый контакт-центр Минздрава РТ. Его создали для повышения качества предоставляемых медицинских услуг. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила директор Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Аида Коростелева.

«Результат, который мы ожидаем по колл-центру – это запись на прием к врачу, формирование заявок вызова врача на дом, запись на вакцинацию, маршрутизация и информирование населения по популярным вопросам», - сказала она.

По ее словам, на сегодняшний день в контакт-центр поступило более 1000 обращений, а на горячую линию в сутки поступает более ста звонков ежедневно.

Аида Коростелева отметила, что операторы работают по регламенту. При поступлении звонка оператор полностью оказывает татарстанцу необходимую помощь: дает справочную информацию, помогает записаться на прием к врачу и узнать подробнее о прикреплении к поликлинике и обеспечении льготными лекарствами. А также отвечает на индивидуальные запросы.

Кроме того, у единого колл-центра Минздрава РТ организован доступ к единой государственной системе, каждое обращение фиксируется. После перенаправления обращения в лечебные учреждения, сотрудники контакт-центра отслеживают статус его выполнения.

По словам Аиды Коростелевой, в дальнейшем планируется разработка электронного журнала, листа ожидания на запись к врачу, запуск чат-ботов для подтверждения записи, а также подключение специализированных учреждений.

Позвонить в колл-центр можно по номеру 8 (843) 558-03-03. Контакт-центр функционирует в беспрерывном круглосуточном режиме.