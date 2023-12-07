Минздрав Татарстана признан лучшим по модернизации первичного звена

Министерство здравоохранения Татарстана получило премию Росздравнадзора «За качество и безопасность медицинской деятельности». Об этом «Татар-информу» сообщили в Минздраве республики.

В Москве проходит XVI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество». Здесь подводят итоги развития системы российского здравоохранения, определяют перспективы и обмениваются опытом. Традиционно в конференции принимают участие первые лица отечественного здравоохранения, представители региональных министерств, руководители государственных и частных медицинских учреждений.

Помимо научной программы на конференции проводится вручение премии «За качество и безопасность медицинской деятельности», на которой отмечают орган власти субъектов и медицинские организации, достигшие наиболее высоких результатов.

В номинации «За позитивные результаты модернизации первичного звена здравоохранения» победителем признано Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Высокую награду из рук руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой получил министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.