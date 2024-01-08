Минздрав Татарстана подвел 10 итогов 2023 года

Лидерство по продолжительности жизни, борьба с онкологиями, медпомощь участникам СВО и их семьям – об этих и других итогах 2023 года рассказало «Татар-информу» Министерство здравоохранения Татарстана.

Ведомство назвало 10 направлений, с которыми была связана его деятельность в прошлом году:

1. Демография.

За 11 месяцев 2023 года республика сохранила лидирующие позиции по стране и в Приволжском федеральном округе по основным демографическим показателям. Так, ожидаемая продолжительность жизни превысила установленные показатели и достигла 75,38 года, что на 0,19 больше, чем в предыдущем периоде. По ПФО она занимает первое место, по РФ — 11-е.

Кроме того, удалось добиться снижения смертности на 5,4%. Показатель составляет 10,6 случая на 1 тыс. населения. Так, уменьшилось число летальных исходов от болезней органов кровообращения, нервных болезней, от психических расстройств и расстройств поведения, от старости и коронавирусной инфекции. В рейтинге регионов Татарстан входит в топ-20 по низкому показателю общей смертности.

2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В регионе реализуются программы, направленные на раннее выявление, повышение эффективности первичной и вторичной профилактики, лечение острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Медпомощь оказывают пять кардиохирургических центров: в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске. Усиление работы в этом направлении позволило снизить смертность от болезней системы кровообращения за 5 лет на 4,1%.

3.Трансплантология.

За пять лет активное развитие трансплантологии в Татарстане позволило сохранить жизни 485 пациентов. Выполнено 279 операций по трансплантации почек, 166 — печени и 40 — сердца. Из них в 2023 году — 115, 72 и 26 соответственно.

4.Борьба с онкологическими заболеваниями.

В прошлом году в республике завершилось создание законченного цикла оказания медпомощи по этому профилю. Работают три зоны: в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Кроме того, действуют 63 первичных онкологических кабинета, созданы 8 центров амбулаторной онкологической помощи.

5. Реабилитация.

На базе горбольницы №7 им.М.Н.Садыкова в Казани создано два лечебно-реабилитационных центра по принципу концентрации ресурсов. Специалисты работают с пациентами с поражениями центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, болезнями периферической нервной системы, костно-мышечной системы и перенесшими коронавирус. Для реабилитации применяются уникальные аппараты — часть из которых представлена в Татарстане и ПФО в единственном экземпляре.

Также действует умная палата для пациентов с ОВЗ. Благодаря ей они учатся управлять бытовыми приборами и светом.

Еще один итог 2023 года в этом направлении — открытие благоустроенной парковой зоны озера Чайковое «Семь источников здоровья», проект которой был удостоен медали почета международной премии Гуанчжоу.

6.Медицинская помощь участникам СВО и членам их семей.

В РКБ Минздрава Татарстана функционируют 300 коек для оказания медицинской помощи военнослужащим. Помимо нее, центрами ответственности по оказанию медпомощи бойцам являются госпитали для ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах. За 11 месяцев в них прллечено 1023 участника СВО.

В госпиталях открыты кол-центры, которые обрабатывают звони от военнослужащих, членов их семей и из фонда «Защитники Отечества». Также они работают в тесном взаимодействии с движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», региональным подразделением общественной организации «Народный фронт», Комитетом семей воинов Отечества.

Кроме того, с марта в Татарстане действуют 70 кабинетов медико-психологического консультирования. По данным на 8 декабря, организована 651 консультация, в том числе со 107 участниками спецоперации и 257 членами их семей.

7.Модернизация первичного звена.

В республике продолжаются строительство и капремонт ФАПов, поликлиник, больниц. Работы проведены на 145 объектах, лимит финансирования составил почти 1,6 млрд рублей.

Обновление и строительство учреждений здравоохранения ведутся по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», а также в рамках внепрограммного финансирования за счет средств бюджета Республики Татарстан.

В декабре Министерство здравоохранения РТ одержало победу в номинации «За позитивные результаты модернизации первичного звена здравоохранения» премии Росздравнадзора.

8.Диспансеризация.

Стартовала реализация проекта «Промышленная диспансеризация». Участие в ней принимает 61 медорганизация. По данным Минздрава РТ, на 13 декабря проведены осмостры 111,9 тыс. человек трудоспособного возраста от 678 предприятий и организаций. В результате каждый 10-й участник осмотра был отправлен на дополнительное обследование.

В целом диспансеризацию до 21 декабря 2023 года прошли более 1 млн татарстанцев.

При этом в отдаленных районах продолжается реализация проекта «Мобильная поликлиника». Участие в нем приняли более 31 тыс. татарстанцев, из которых 1805 были направлены на госпитализацию.

9.«Персональные медицинские помощники».

В 2023 году Татарстан вошел в число шести регионов, в которых стартовал одноименный пилотный проект. Он направлен на диспансерное наблюдение за больными с сахарным диабетом и артериальной гипертонией.

Ожидается, что пилот продлится два года, за первый удалось охватить наблюдением свыше 1,5 тыс. пациентов в Татарстане.

10. Цифровизация здравоохранения

Продолжена работа по цифровизации здравоохранения. Ее основные результаты в 2023 году:

• активно реализовывались проекты по созданию и внедрению вертикально интегрированных медицинских информационных систем по профилям: онкология, сердечно-сосудистые заболевания, профилактика;

• в медицинских организациях Республики Татарстан сформирована полноценная информационная система, соответствующая единым критериям;

• продолжено обновление парка автоматизированных рабочих мест медицинских работников (закуплено 5 000 современных компьютеров);

• расширен функционал радиологического дата-центра. В централизованную радиологическую службу объединено 3 708 единиц диагностического оборудования медицинских организаций Республики Татарстан.

Радиологический дата-центр «Диспетчерского центра МЗ РТ» стал лауреатом национальной премии за вклад в развитие технологий искусственного интеллекта — «Лидеры ИИ» в номинации «Премия регионам».

Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента России Владимира Путина.