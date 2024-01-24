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ЛНР и Татарстан 24 января 2024 12:51

Минздрав Татарстана поддержал коллег из Лисичанска спецоборудованием

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Республика Татарстан продолжает оказывать помощь медикам Лисичанска.

Шеф-регион ведет ремонт одного из местных учреждений здравоохранения, провел профилактические осмотры взрослого и детского населения, неоднократно поставлял в город медицинское оборудование и медикаменты.

Фото: © «Татар-информ»

Очередную помощь лисичанским коллегам оказало Министерство здравоохранения Татарстана. Вице-премьер республики Евгений Варакин передал главному врачу центральной городской многопрофильной больницы города Елене Олексюк специализированное патологоанатомическое оборудование.

Материал подготовлен при участии Сергей Толмацкого

#Лисичанск
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