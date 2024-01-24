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Минздрав Татарстана поддержал коллег из Лисичанска спецоборудованием
Республика Татарстан продолжает оказывать помощь медикам Лисичанска.
Шеф-регион ведет ремонт одного из местных учреждений здравоохранения, провел профилактические осмотры взрослого и детского населения, неоднократно поставлял в город медицинское оборудование и медикаменты.
Очередную помощь лисичанским коллегам оказало Министерство здравоохранения Татарстана. Вице-премьер республики Евгений Варакин передал главному врачу центральной городской многопрофильной больницы города Елене Олексюк специализированное патологоанатомическое оборудование.
Материал подготовлен при участии Сергей Толмацкого
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