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Общество 3 июня 2024 14:35

Минздрав Татарстана озабочен ростом числа людей, страдающих ожирением

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Одним из индикаторов программы укрепления общественного здоровья является уровень заболеваемости ожирением. На сегодняшний день цифры по республике достаточно тревожные, рост индекса массы тела у молодых людей высокий. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Распространенность ожирения среди населения в 2019 году составляла 16,4%, сегодня это наиболее тяжело управляемый индикатор. Профилактические консультирования, которые проводятся работниками здравоохранения, и иные мероприятия, связанные с физкультурой и спортом, дают результаты. Но, к сожалению, пока динамика не отмечается в желаемых величинах», – сказал он.

Спикер сообщил, что более 80 предприятий республики реализует корпоративные программы по укреплению общественного здоровья. На таких предприятиях уделяется внимание организации правильного питания на производствах, проводится гимнастика для сотрудников.

#минздрав рт #борьба с ожирением
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