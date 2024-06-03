Минздрав Татарстана озабочен ростом числа людей, страдающих ожирением

Одним из индикаторов программы укрепления общественного здоровья является уровень заболеваемости ожирением. На сегодняшний день цифры по республике достаточно тревожные, рост индекса массы тела у молодых людей высокий. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Распространенность ожирения среди населения в 2019 году составляла 16,4%, сегодня это наиболее тяжело управляемый индикатор. Профилактические консультирования, которые проводятся работниками здравоохранения, и иные мероприятия, связанные с физкультурой и спортом, дают результаты. Но, к сожалению, пока динамика не отмечается в желаемых величинах», – сказал он.

Спикер сообщил, что более 80 предприятий республики реализует корпоративные программы по укреплению общественного здоровья. На таких предприятиях уделяется внимание организации правильного питания на производствах, проводится гимнастика для сотрудников.