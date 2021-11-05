Минздрав Татарстана откроет дополнительные кабинеты для второго этапа вакцинации от Covid

В Татарстане готовятся к росту желающих пройти второй этап вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«С 11 ноября мы ожидаем очередной подъем вакцинированных – очередь на вторую вакцинацию», – отметил спикер.

Месяц назад в республике ввели обязательную вакцинацию, а подавляющее число препаратов двухкомпонентные, с интервалом между прививками в 14–21 день.

«В пунктах вакцинации будут открываться дополнительные кабинеты именно на вторую вакцинацию», – добавил врач.

Дмитрий Лопушов напомнил, что вакцина поступает в комплекте на человека. Если татарстанец получил первую дозу, то для него автоматически предусмотрена и вторая.

«Такого, что получил первую и не хватает вакцины на вторую, быть не может. Вся вакцина, которая пришла, была в комплектах: первая и вторая прививка», – заключил он.