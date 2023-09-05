Минздрав Татарстана объяснил отсутствие некоторых детских вакцин

Жители Татарстана обеспокоены отсутствием некоторых вакцин для детей. Так, к примеру, из казанских клиник исчезла вакцина ИПВ от полиомиелита, а также комплексная от кори, паротита и краснухи, сообщает ТНВ.

В Минздраве Татарстана объяснили отсутствие препаратов. Однозадачные вакцины от полиомиелита и паротита оказались вытеснены из широкого обихода комплексными, благодаря которым ребенка можно привить сразу от нескольких заболеваний. Многокомпонентная вакцина от кори-паротита-краснухи «Вактривир» будет завезена в республику в октябре-ноябре, а «Пентаксим», который, помимо полиомиелита, защищает от коклюша, столбняка и дифтерии, в наличии во всех медучреждениях.

При необходимости вакцинация от кори может проводиться однокомпонентным препаратом — данная прививка в Татарстане есть.