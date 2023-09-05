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Минздрав Татарстана объяснил отсутствие некоторых детских вакцин
Жители Татарстана обеспокоены отсутствием некоторых вакцин для детей. Так, к примеру, из казанских клиник исчезла вакцина ИПВ от полиомиелита, а также комплексная от кори, паротита и краснухи, сообщает ТНВ.
В Минздраве Татарстана объяснили отсутствие препаратов. Однозадачные вакцины от полиомиелита и паротита оказались вытеснены из широкого обихода комплексными, благодаря которым ребенка можно привить сразу от нескольких заболеваний. Многокомпонентная вакцина от кори-паротита-краснухи «Вактривир» будет завезена в республику в октябре-ноябре, а «Пентаксим», который, помимо полиомиелита, защищает от коклюша, столбняка и дифтерии, в наличии во всех медучреждениях.
При необходимости вакцинация от кори может проводиться однокомпонентным препаратом — данная прививка в Татарстане есть.
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