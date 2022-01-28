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Ру Тат
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Здоровье
28 января 2022  16:23
Алина Файзрахманова

Минздрав Татарстана о детской вакцинации: «Никакого принуждения нет»

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В Татарстане нет никакого принуждения детей к вакцинации от коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Наша позиция сейчас довольно прочная. Вакцины завезли в детские поликлиники. Поликлиники готовы вакцинировать, делается это исключительно по явке. Ни в коем случае не идет какое-либо принуждение в школах», – отметил спикер.

Он напомнил, что вакцинация доступна для детей с 12 лет. До 15 лет присутствие и согласие родителей строго обязательно. С 15 лет ребенок может принять решение уже самостоятельно.

«Мы предоставили условия, если кто-то считает это необходимым, мы организуем», – объяснил Жаворонков.

Замминистра образования республики Алсу Асадуллина добавила, что вакцинация будет проходить исключительно в поликлиниках. Даже при наличии в школах оборудованного медкабинета, открывать там пункты вакцинации не будут.  

«Мы с родителями работаем, объясняем, что это в городе есть, если вы хотите, делается это на добровольной основе», – отметила спикер.

#коронавирус #массовая вакцинация #школы
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