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Здоровье
24 мая 2022  13:44
Алина Файзрахманова

Минздрав Татарстана назвал ситуацию с распространением вируса оспы обезьян тревожной

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Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков прокомментировал ситуацию с распространением оспы обезьян. Свое мнение он высказал во время брифинга в Кабинете министров республики.

«По оспе обезьян – давайте подождем. Я не Вольф Мессинг, не могу прогнозировать, как будет развиваться. Но ситуация немножко тревожная. Данный вирус обнаружен в европейских странах, он увеличивается», – отметил спикер.

Он добавил, что Минздрав совместно с Роспотребнадзором работает над тем, чтобы не допустить ввоза оспы обезьян в Россию.

«В принципе, мы понимаем, что это за болезнь. Смертность составляет от 1 до 11%. Это, я считаю, тоже высокая степень. Но специалистам инфекционной службы дано поручение разработать проекты и программы по недопущению и по лечению данного заболевания. Как недавно пошутил Рустам Нургалиевич, пока татар не тронет», – заключил министр.

#оспа обезьян #минздрав рт
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