Минздрав Татарстана начал проверку после жалобы на работу скорой в Челнах

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Депутат городского совета Набережных Челнов Татьяна Гурьева направила обращение к Раису Татарстана Рустаму Минниханову о необходимости строительства еще одной станции скорой помощи в автограде.

По мнению депутата, мощностей ныне работающей станции недостаточно, подстанция необходима на северо-западе города, чтобы обеспечить бесперебойную и быструю помощь горожанам и жителям близлежащих поселков.

В пресс-службе Министерства здравоохранения республики «Татар-информу» ответили, что уже начали служебную проверку по этому обращению.

«Проводится анализ ресурсов службы скорой помощи Набережных Челнов, укомплектованности кадрами и другие показатели. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования», – отметили в пресс-службе в беседе с агентством.