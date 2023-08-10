Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минздрав Татарстана начал проверку после жалобы на работу скорой в Челнах
Депутат городского совета Набережных Челнов Татьяна Гурьева направила обращение к Раису Татарстана Рустаму Минниханову о необходимости строительства еще одной станции скорой помощи в автограде.
По мнению депутата, мощностей ныне работающей станции недостаточно, подстанция необходима на северо-западе города, чтобы обеспечить бесперебойную и быструю помощь горожанам и жителям близлежащих поселков.
В пресс-службе Министерства здравоохранения республики «Татар-информу» ответили, что уже начали служебную проверку по этому обращению.
«Проводится анализ ресурсов службы скорой помощи Набережных Челнов, укомплектованности кадрами и другие показатели. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования», – отметили в пресс-службе в беседе с агентством.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»