Минздрав Татарстана и духовенство республики заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба Госсовета РТ

В Госсовете Татарстана состоялось подписание генерального соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения РТ, Татарстанской митрополией и Духовным управлением мусульман РТ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Документ направлен на развитие партнерства в сфере охраны здоровья и укрепление духовно‑нравственных ценностей.

В церемонии принял участие Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Он отметил, что соглашение продолжает успешную практику 2008 и 2022 годов и стало результатом большой совместной работы органов власти и конфессий.

Фото: Пресс-служба Госсовета РТ

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов напомнил, что благодаря предыдущим соглашениям удалось урегулировать вопрос вскрытия пожилых людей, умерших от естественных причин. Теперь такие решения принимаются врачами в тесном контакте с религиозными организациями.

Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев подчеркнул, что соглашение помогает урегулировать жизненные ситуации, когда между родственниками усопших и медиками возникают недопонимания. Он отметил, что документ также закрепляет порядок создания молельных комнат в медицинских организациях и гарантирует равный доступ представителей всех конфессий к пациентам. Кроме того, соглашение отражает большую работу, которую ведут Татарстанская митрополия и Духовное управление мусульман по организации добровольческой помощи в больницах.

Представители духовенства отметили, что подписание соглашения стало важным шагом в развитии сотрудничества между государством, медиками и религиозными организациями. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил уверенность, что подписанное соглашение поможет людям лучше понимать правила и будет стимулировать проходить диспансеризацию.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл подчеркнул значимость доступности молельных комнат в больницах.

«Чтобы дожить до вскрытия человеку нужно еще пожить на этом свете, – отметил владыка. – Поэтому наша задача, чтобы больной человек, придя в больницу, при желании имел возможность помолиться».

Фото: Пресс-служба Госсовета РТ

По словам Председателя Комитета Госсовета по социальной политике Алексея Созинова, соглашение особенно актуально в период проведения СВО, когда возрастает потребность в духовной поддержке.

«Подписание нового соглашения связано со многими причинами. Ожидаем и мечтаем о завершении СВО и возвращении его участников, а значит появится необходимость в духовной поддержке всеми религиями. Это важная работа, и такой пункт появился в соглашении. Кроме того, документом создается постоянная комиссия, которая будет регулярно обсуждать весь круг вопросов - и связанных с аутопсией, и всей полнотой событий, которые происходят вокруг пациентов. И я рассчитываю, что в процессе этой работы будут возникать необходимости для законотворческой работы как на региональном, так и на федеральном уровнях. Мы готовы к такой работе», – добавил он.