Минздрав: Татарстан достиг исторического минимума по младенческой смертности

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В этом году Татарстан достиг минимума по показателю младенческой смертности. Об этом сообщил глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин на шестом заседании Госсовета РТ.

«На 20 декабря показатель младенческой смертности составил 2,48 случая на тысячу родившихся живыми. Здесь Татарстан занимает пятое место среди всех регионов. На сегодня в республике не зарегистрировано случаев материнской смертности», – рассказал министр здравоохранения.

Он подчеркнул, что Татарстан среди субъектов РФ сохраняет лидирующее позиции по демографическим показателям.

По словам Миннуллина, за 11 месяцев ожидаемая продолжительность жизни в республике составила 74,59 года. Общая смертность населения – 11,3 случая на 1 тыс. населения.

В структуре смертности продолжает лидировать болезни системы кровообращений (39,6%), второе место занимает смертность от новообразований (15,9%). На третьем месте — смертность от внешних причин (11,2%), отметил министр.

«При этом состав населения изменился. Растет доля населения в возрасте 60 лет и старше», – констатировал он.

Глава Минздрава добавил, что смертность сельского населения превышает российские показатели. Поэтому в 2024 году этой проблеме уделялось особое внимание. В частности, повысили эффективность передвижных мобильных комплексов и совершенствовали работу фельдшерско-акушерских пунктов.

В результате, по словам Миннуллина, наблюдается снижение смертности сельских жителей до 13 случаев на 1 тыс. населения. «Республика выровнялась со среднероссийским показателем», – заключил он.

Медицинскую помощь жителям Татарстана оказывают около 70 тыс. медицинских работников.