Минздрав сообщил, что в России медиков стало больше

Число медицинских работников в стране увеличилось благодаря федеральному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами», который реализуется в 2019 – 2024 годах. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе Минздрава России.

Из общего количества медиков, пришедших на работу в систему здравоохранения, 19 166 человек (20,24%) начали свою деятельность сразу после окончания вузов. Среди них 42,77% получили образование в рамках целевого обучения.

Согласно данным Росстата, в 2023 году количество специалистов по востребованным специализациям увеличилось по сравнению с 2020 годом. Так, стало больше педиатров (404 новых специалиста), кардиологов (551 новый врач), анестезиологов-реаниматологов (530 новых врачей) и онкологов (1293 новых врача).

Данные Высшей школы экономики подтверждают рост числа поступающих в ординатуру и выпускающихся оттуда специалистов. В 2023 году количество поступивших составило 34,8 тысячи человек, а выпущенных – 27,8 тысячи человек. Эти цифры выше показателей предыдущих лет, отметили в Минздраве России.