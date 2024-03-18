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Минздрав сертифицирует все родильные дома Татарстана по стандартам Росздравнадзора
Все родильные дома Татарстана сертифицируют по стандартам Росздравнадзора. Об этом «Татар-информу» сообщил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.
О планах по сертификации Минздрав подробно рассказал во время открытия образовательной программы «Безопасность в медицине».
«Девять медицинских организаций в нашей республике уже подтвердили свое соответствие стандартам Росздравнадзора. Мы считаем, что это наиболее приемлемые и адаптированные стандарты работы медучреждений для нашей страны. В 2024 году мы планируем сертифицировать все роддома Татарстана. В 2025 и 2026 годах мы планируем поэтапно сертифицировать все медорганизации республики», – заявил Марсель Миннуллин.
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