Минздрав сертифицирует все родильные дома Татарстана по стандартам Росздравнадзора

Марсель Миннуллин

Фото: © «Татар-информ»

Все родильные дома Татарстана сертифицируют по стандартам Росздравнадзора. Об этом «Татар-информу» сообщил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

Фото: © «Татар-информ»

О планах по сертификации Минздрав подробно рассказал во время открытия образовательной программы «Безопасность в медицине».

Фото: © «Татар-информ»

«Девять медицинских организаций в нашей республике уже подтвердили свое соответствие стандартам Росздравнадзора. Мы считаем, что это наиболее приемлемые и адаптированные стандарты работы медучреждений для нашей страны. В 2024 году мы планируем сертифицировать все роддома Татарстана. В 2025 и 2026 годах мы планируем поэтапно сертифицировать все медорганизации республики», – заявил Марсель Миннуллин.