Минздрав РТ: звонки в скорую помощь теперь принимаются в едином контакт-центре

В Татарстане завершено создание централизованной диспетчерской службы скорой помощи и звонок на 103 принимается в едином контакт-центре, сообщает Минздрав РТ.

Внедрение единой службы вызовов скорой в Татарстане началось в 2019 году. С марта прошлого года новая платформа начала принимать все звонки из Казани. Спустя год она охватывает всю республику и принимает до 300 вызовов в час. В Минздраве отмечают, что на случай сбоев службу разделили на два центра – в Казани и Челнах. Все операторы работают по единым стандартам, а специальное программное обеспечение автоматически считывает эффективность взаимодействия с пациентами.

Поменялась и работа бригады медиков – теперь она направляется на ближайший вызов, а после госпитализации пациента может быть перенаправлена на новый звонок без возврата на подстанцию. Это позволяет в минимально возможные сроки направлять бригаду для помощи.

Позвонить в скорую помощь можно по бесплатному номеру 103, либо, если необходима помощь нескольких служб – по единому номеру 112. Важно отметить, что 03 сейчас не работает.

При звонке на 103 важно сообщить: повод к вызову, ФИО и адрес вызова Если ФИО больного или пострадавшего неизвестны – необходимо сообщить пол и примерный возраст. Вызов считается принятым, если фельдшер отвечает «Ваш вызов принят», называет время приема вызова и повторяет адрес.

Когда нужно вызывать скорую помощь?

Во всех случаях острых заболеваний, возникших дома, на улице, в общественных местах.

При массовых катастрофах и стихийных бедствиях.

При несчастных случаях, травмах, ранениях, ожогах, поражениях электрическим током, утоплениях, обморожениях, отравлениях.

При внезапных заболеваниях, угрожающих жизни больного: остро развившиеся нарушения деятельности сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, органов дыхания, брюшной полости, судорогах, кровотечениях всех видов.

При родах и нарушениях нормального течения любого срока беременности.

К детям до 1 года по любому поводу.

К психоневрологическим больным при острых психических расстройствах, опасным для жизни и здоровья окружающих и больного.

Когда нужно обращаться к другим медицинским специалистам?