Минздрав РТ: Запись к врачам через Госуслуги Татарстана не прерывалась

Запись к врачам через региональный сайт госуслуг не приостанавливали. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Основные источники электронной записи в республике: Единый портал государственных услуг — ЕПГУ, Региональный портал государственных услуг — РПГУ, мобильное приложение, терминалы записи, повторная запись от врача к врачу», — перечислили в ведомстве.

На данный момент все они доступны.

В Минздраве республики привели статистику записей онлайн: в июль через РПГУ на прием записались 174 тыс. человек. В августе и сентябре всего записалось на прием по одному миллиону человек, из них через региональный сайт 173 тыс. и 170 тыс. жителей соответственно.

В Татарстане видят рост количества записей через федеральный портал. За эти три месяца с ЕПГУ записались 210 тыс. раз.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что существуют проблемы с записью через региональный портал государственных услуг. В Минздраве республики отметили, что сейчас проходит модернизация медицинской информационной системы, а также возрос спрос на электронную запись у татарстанцев.

«Работа проводится в рамках исполнения национального проекта „Здравоохранение“. Данные мероприятия планируется завершить в ближайшее время», — заключили в пресс-службе.

Национальный проект «Здравоохранение» исполняется на основании «майского» указа Президента РФ Владимира Путина.