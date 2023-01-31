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Ру Тат
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Здоровье
31 января 2023  13:24
Эвелина Киселёва

Минздрав РТ: За прошлый год на работу утроилось на тысячу врачей больше, чем в 2021-м

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Минздрав Татарстана решает проблему кадров – врачей и медицинских сестер в республике становится больше. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«По итогам прошлого года показатель обеспеченности врачами, которые оказывают медицинскую помощь, вырос, и составил 35,9 на 10 тысяч жителей. В 2021 году этот показатель был 35,2. Выросла и обеспеченность средним медицинским персоналом, она составляет 95,5 на 10 тысяч жителей», – отметил замминистра.

В прошлом году в Татарстане работало 56 тысяч медицинских работников, из них 13 тысяч врачей. За год в систему бесплатного оказания медицинской помощи прибыло 3 406 врачей, в 2021 их было 2 110.

В планах, чтобы к 2024 году укомплектованность медиками поликлиник была не менее 95%, сейчас этот показатель составляет 93,6%.

#врачи #медицинские кадры
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