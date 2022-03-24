Минздрав РТ: Весь мир закупает сырье для лекарств в Индии и Китае

Мировые и российские фармкомпании закупают сырье для лекарств в Индии и Китае. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

«Большая часть субстанций – действующие вещества препаратов – импортируется», – отметила спикер.

Однако Фарида Яркаева подчеркнула, что все страны мира, в том числе Европа и США, это сырье покупают в Индии и Китае. То есть основа импортных и российских лекарств в подавляющем большинстве берет начало в двух странах.

«Буквально в течение последних двух лет были открыты новые заводы в Братске, Москве, Санкт-Петербурге по производству активных веществ фармацевтических субстанций – это тоже возможность для нашей стабильности и национальной безопасности», – добавила замминистра.