Минздрав РТ: В республике планируется масштабная модернизация медучилищ и общежитий

В Татарстане готовится масштабная программа по модернизации медучилищ и общежитий. Об этом во время брифинга в Кабинете министров республики сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Он отметил, что в Татарстане сегодня существуют десять медицинских училищ и колледжей, куда студенты приезжают учиться из разных регионов страны.

«Мы готовим программу по модернизации наших медицинских и колледжей. В течение нескольких десятилетий там не проводилась модернизация. Сегодня к выпускникам сузов предъявляются новые требования. Они должны обучаться в симуляционных центрах, получать навыки профессии на такой же учебной базе, с которой потом они столкнутся непосредственно в клиниках. Программу мы скоро предоставим правительству республики для утверждения», – сказал Садыков.

Модернизация затронет не только образовательные учреждения, но и медицинские общежития, подчеркнул министр.