Минздрав РТ: В реанимациях Covid-госпиталей остаются пациенты, работа в ВИГах кипит

Во временных инфекционных госпиталях Татарстана, где борются с коронавирусом, в отделениях реанимации остаются тяжелобольные. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«В реанимациях пациенты есть. Нас действительно заботит тот факт, что, казалось бы, снижается заболеваемость, но тем не менее коллеги, которые работают в ковидных госпиталях, говорят о том, что тяжесть заболевания довольно тяжелая у пациентов», – отметил спикер.

Владимир Жаворонков констатировал, что в республике мощности, которые направлены на борьбу с коронавирусом, не простаивают.

«Может быть, в районе приемного покоя наплыв уже не тот, но внутри ковидариев, временных инфекционных госпиталей работа кипит очень серьезная. Никакой расслабленности от того, что пациентов в тех же самых отделениях реанимации становится меньше, такого мы не наблюдаем», – заключил замминистра.