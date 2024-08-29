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Минздрав РТ: В этом году планируем вакцинировать от гриппа более 2 млн жителей республики
В Татарстане планируют вакцинировать больше двух миллионов человек, то есть 60% населения республики. В первую очередь планируется вакцинация медицинских работников, детей и беременных. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.
«В отношении Covid-19 отмечается рост заболеваемости. У нас по-прежнему функционируют десять инфекционных временных госпиталей. Последний штамм протекает в большей степени бессимптомно, но у ослабленных и пожилых больных он протекает в тяжелой форме. Поэтому такие больные нуждаются в госпитализации. В десяти временных госпиталях сейчас находятся 364 пациента, около 20% коек свободны. Основная задача перед здравоохранением сейчас, наряду с диспансеризацией, – это кампания по проведению вакцинации против гриппа», –сказал он.
По словам представителя Минздрава РТ, в этом году вакцина против гриппа поступила раньше обычного.
«Это хорошо, мы стараемся сейчас охватить взрослое население и детей до массового формирования коллективов. Это формирование и является одной из причин роста заболеваемости. У нас поступили три вида вакцин, все они применяются давно, отличаются хорошей эффективностью и безопасностью. В первую очередь мы начали вакцинацию медицинских работников, детей и беременных женщин. Всего планируем вакцинировать больше двух миллионов человек – 60% населения», – сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в предстоящие выходные в Казани продолжат свою работу пункты вакцинации у станций метро.
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