news_header_top_970_100
Единый молодежный телефон доверия в Татарстане будет запущен к началу учебного года
Единый молодежный телефон доверия в Татарстане будет запущен к началу учебного года
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
Партия «Новые люди» построила в интернете уникальную систему бесплатных консультаций врачей
Партия «Новые люди» построила в интернете уникальную систему бесплатных консультаций врачей
Ру Тат
news_header_bot_970_100
23 апреля 2021  18:56
Эвелина Киселёва

Минздрав РТ увеличит время работы пунктов вакцинации от коронавируса

news_top_970_100

В Татарстане увеличат время работы прививочных кабинетов, где вакцинируют от коронавируса, дольше обычного пункты будут работать и в длинные майские праздники. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Мы сейчас будем прорабатывать вопрос о том, чтобы увеличить время работы вакцинальных пунктов, для того чтобы появилась дополнительная возможность, доступность для вакцинации», — отметил спикер.

Всего в Татарстане провакцинировали 220 841 человек, из них 129 728 жителей уже получили второй компонент.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов отметил необходимость вакцинировать по 10 тыс. жителей в день.

вакцинация коронавирус
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное