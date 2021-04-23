Минздрав РТ увеличит время работы пунктов вакцинации от коронавируса

В Татарстане увеличат время работы прививочных кабинетов, где вакцинируют от коронавируса, дольше обычного пункты будут работать и в длинные майские праздники. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Мы сейчас будем прорабатывать вопрос о том, чтобы увеличить время работы вакцинальных пунктов, для того чтобы появилась дополнительная возможность, доступность для вакцинации», — отметил спикер.

Всего в Татарстане провакцинировали 220 841 человек, из них 129 728 жителей уже получили второй компонент.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов отметил необходимость вакцинировать по 10 тыс. жителей в день.