Минздрав РТ сообщил, что число заболевших корью в Челнах выросло до 13

13 жителей Челнов заразились корью, трое лежат в инфекционке, сообщают в Минздраве РТ. Заразились не привитые дети в возрасте от 8 месяцев до 10 лет и один взрослый.

В ведомстве отметили, что всего же с начала 2023 года это 14-ый зафиксированный случай заражения корью. Ранее весной здесь была диагностирована болезнь у ребенка.

Заместитель главного врача клинико-экспертной работе НЧИБ Евгений Стрельцов отметил, что родители юных пациентов отказались от вакцинации, поэтому дети подверглись заражению. Все те, кто не прививался и не болел корью, находятся в группе риска. И чем старше пациент, тем тяжелее протекает болезнь.

В Минздраве РТ обозначили, что корь — очень заразное заболевание. Все начинается с высокой температуры, боли в горле, насморка, недомогания. После появляются сыпь, светобоязнь, покраснение слизистых глаз. Осложнения, которые встречаются наиболее часто: отит, гайморит, бронхит, пневмония, гепатит и пиелонефрит. Кроме того, наиболее тяжелые последствия могут привести к летальному исходу.

Врачи не перестают повторять, что вакцинация —это единственный способ уберечься от кори. Детям проводят прививки планово в 1 год, а ревакцинацию — в 6 лет. Взрослым, не привитым, не болевшим и привитым однократно, прививки против кори проводят до 35 лет. Отдельным контингентам, например, медицинским работникам, работникам торговли, учреждений социальной и коммунальной сферы, прививки против кори проводятся до 55 лет. Привиться можно по месту жительства бесплатно.