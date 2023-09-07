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Минздрав РТ: Сообщение о том, что Covid-19 облученная бактерия и лечится аспирином – фейк
Информация о том, что челнинские врачи якобы провели вскрытие трупа, умершего от Covid-19, и выяснили, что болезнь якобы лечится аспирином – является фейком. Об этом «Татар-информу» сообщили в Минздраве Татарстана.
В последнее время пользователи мессендежров стали активно распространять сообщения о том, что в Набережных Челнах провели вскрытие трупа с использованием протокола вскрытия Covid-19. В результате якобы проведенных исследований установлено, что Covid-19 существует не как вирус, а как бактерия, подвергшаяся воздействию радиации, вызывающая смерть человека от свертывания крови.
В пресс-службе Минздрава РТ агентству объяснили, что данное сообщение – антинаучный фейк.
«Министерство здравоохранения Республики Татарстан и его подведомственные организации никогда ничего подобного не сообщали. Точно такое же сообщение распространялось в Татарстане через мессенджеры осенью 2021 года. Просим критически относится к информации из альтернативных источников», – сообщили агентству в Минздраве РТ.
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