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Минздрав РТ: Школьников доставили в РКИБ, никто не госпитализирован
Пациенты, поступившие из казанской гимназии, сейчас находятся на обследовании в Республиканской клинической инфекционной больнице. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
Отмечается, что среди них нет больных в тяжелом состоянии.
«На настоящий момент госпитализированных нет», – отметили в министерстве.
В свою очередь в мэрии Казани указали, что Управление образования вместе с ответственными структурами сейчас разбирается в ситуации с отравлением школьников казанской гимназии №28.
Как указано в сообщении, сегодня около 14.30 часов к учителям и школьной медсестре гимназии №28 стали обращаться дети 2-3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Все эти дети были отправлены домой с родителями. Позже один ребенок почувствовал недомогание, ему вызвали скорую.
Напомним, первое сообщение об отравлении появилось сегодня вечером в одном из Тelegram-каналов.
Как сообщил один из родителей, детей увезли медики скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура организовала проверку по информации о массовом отравлении школьников. Проверку начали и сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ.
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