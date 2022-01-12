Минздрав РТ: Сейчас, пока не пришел омикрон, лучшее время, чтобы привиться

Сейчас лучшее время, чтобы привиться против новой коронавирусной инфекции. Таким мнением с ИА «Татар-информ» поделился первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

«Пока мы не видим всплеска заболеваемости, мы обращаемся к жителям республики Татарстан, сейчас самое время сделать вакцину против коронавируса и самое время сделать ее людям старше 60 лет», – отметил собеседник.

Замминистра отметил, что для достижения желаемых 80% привитого населения, в РТ не хватает буквально пяти процентов, это как раз-таки люди пожилого возраста, которые поверили в распространенные фейки.

«В целом, система здравоохранения Татарстана готова к встрече с новым штаммом. Период адаптации в любом случае будет», – подчеркнул Альмир Абашев.