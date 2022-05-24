Минздрав РТ: Санкции против России не повлияли на цены дорогостоящего медоборудования

Санкции, введенные против России, практически никак не сказались на стоимости дорогостоящего медицинского оборудования, заявил на брифинге в кабмине РТ министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

«В принципе на 2022 год санкционная война против России практически никак не повлияла на цены дорогостоящего оборудования – это компьютерные томографы, магнитно-резонансные ангиографы, оборудование для онкологических диспансеров. Тендеры проведены, цены 2021 года. Есть вопросы только по увеличению сроков поставки в связи с изменением логистики. Мы прорабатываем вопросы с дружественными России странами – Турцией, Казахстаном, Арменией и другими. В 2022 году рисков не видим», – высказался министр.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин добавил, что если изначально какие-то проблемы и возникали, то сейчас они все устранены. Строительные материалы и оборудование в большинстве своем закупаются на российском рынке или в дружественных России странах.

«Программы, которые приняты на 2022 год, не корректируются. Лимиты все утверждены. Сомнений в том, что объекты будут сданы качественно и в срок, у нас нет», – подчеркнул Айзатуллин.