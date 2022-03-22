Минздрав РТ: С Поволжским университетом будем работать вместе по спортивной медицине

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сегодня посетил Центр гребных видов спорта Поволжского университета спорта и туризма. С возможностями центра главу ведомства ознакомил ректор учебного заведения Рафис Бурганов.

Марату Садыкову показали возможности медико-санитарной части научно-исследовательского института физической культуры и спорта.

В пресс-службе университета рассказали, что Центр спортивной медицины уникален научной спортивной медицинской базой – здесь есть все необходимое, чтобы проводить научно-методическое и медико-биологическое сопровождение тренировок. К тому же внедрены методики тренировочно-восстановительного процесса для спортсменов.

Фото: Пресс-служба Поволжского университета спорта и туризма

«С Поволжским университетом мы планируем выстроить совместную работу по спортивной медицине, профилактике заболеваний, возникающих при бесконтрольных занятиях спортом, как детьми, так и профессионалами. У нас есть совместные проекты, которые начнем реализовывать уже в этом году», – отметил министр здравоохранения.

Кроме этого, спросом у татарстанцев пользуются программы постковидной реабилитации и реабилитации после травм или операций на опорно-двигательном аппарате. Они направлены как на восстановление спортсменов разных возрастов и квалификаций, так и на всех жителей республики.

Фото: Пресс-служба Поволжского университета спорта и туризма

После экскурсии глава Минздрава республики отметил, что комплекс является одним из самых конкурентных центров на территории России. Он добавил, что виден высокий уровень оснащенности, а также готовность центра принимать пациентов в соответствии с требованиями Минздрава России и Росздравнадзора.

«Данный центр готов к выполнению своего функционала», – подчеркнул министр.

Фото: Пресс-служба Поволжского университета спорта и туризма

В центре есть все возможности для проведения углубленных медицинских осмотров для отбора детей в спортивные секции и школы.

«В перспективе совместно с КФУ и КГМУ планируется запустить программу генетического отбора юных спортсменов. Это особенно актуально для тех, кто увлекается спортом без медицинского контроля», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе учебного заведения.