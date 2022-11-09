Минздрав РТ решил вопрос бесплатного обеспечения лекарствами женщины-инвалида

В соцсетях появилась история о том, что жительнице Казани не выдавали лекарства для матери-инвалида в Консультативно-диагностическом центре на Четаева.

Пожилой женщине провели операцию по удалению аневризмы головного мозга. Однако оперативное вмешательство прошло безуспешно, женщина впала в кому. Вышла из нее, будучи в вегетативном состоянии. Встал вопрос получения бесплатных препаратов. По словам дочки, в КДЦ не вносили ее маму в списки на их получение.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Татарстана ответило, что по этому обращению провели тщательный разбор и выясняли все детали случившегося.

«Министерство запросило объяснительную у Консультативно-диагностического центра Авиастроительного района на Четаева, где наблюдается пациентка. 26 октября опекуну были выданы необходимые препараты, количества лекарственных препаратов достаточно для лечения до 26 ноября 2022», – отметили в пресс-службе ведомства.

Потом необходимые лекарства опекуны смогут получать бесплатно в аптечном пункте «Таттехмедфарма». Там лекарственные препараты есть в наличии.

«Сотрудники Управления по фармации Минздрава республики провели телефонный разговор с заявительницей, в ходе которого она поблагодарила Минздрав за оперативное решение ее вопроса», – добавили в ведомстве.