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Ру Тат
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24 августа 2021  11:26

Минздрав РТ расскажет, как правильно влиться в рабочие и школьные будни

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25 августа татарстанцам расскажут, как правильно подготовиться к выходу из отпуска и настроить детей на начало учебного года. Прямой эфир проведет главный специалист Минздрава РТ по общеврачебной практике Люция Фейсханова.

Онлайн-мероприятие состоится в 10 утра в аккаунте Республиканского оперштаба по противодействию распространению Covid-19. Специалист напомнит «о правильном режиме дня, подготовке к рабочим и школьным будням, проверке состояния здоровья». 

Трансляцию можно будет посмотреть в аккаунтах оперштаба и Минздрава РТ в Instagram.

#начало учебного года #отпуск #прямой эфир
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