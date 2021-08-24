Минздрав РТ расскажет, как правильно влиться в рабочие и школьные будни

25 августа татарстанцам расскажут, как правильно подготовиться к выходу из отпуска и настроить детей на начало учебного года. Прямой эфир проведет главный специалист Минздрава РТ по общеврачебной практике Люция Фейсханова.

Онлайн-мероприятие состоится в 10 утра в аккаунте Республиканского оперштаба по противодействию распространению Covid-19. Специалист напомнит «о правильном режиме дня, подготовке к рабочим и школьным будням, проверке состояния здоровья».

Трансляцию можно будет посмотреть в аккаунтах оперштаба и Минздрава РТ в Instagram.