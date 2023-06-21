Минздрав РТ рассказал татарстанцам о возможности оценить 52 медицинских учреждения

Каждый житель Татарстана может оценить качество условий оказания услуг в 52 медорганизациях. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Общественный совет при министерстве проводит независимую оценку качества условий оказания медицинских услуг. Оцениваются доступность услуг для инвалидов, комфортность условий их оказания, доброжелательность, вежливость работников медицинской организации, открытость и доступность информации о медицинской организации.

Любой желающий может оценить медицинские организации на сайте bus.gov.ru, официальном сайте Минздрава РТ anketa.minzdrav.gov.ru, а также на сайтах медицинских организаций.