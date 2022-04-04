В Минздраве РТ рассказали, как в Зеленодольском районе работает новый ФАП

Новый ФАП в деревне Красный Яр Зеленодольского района Татарстана обслуживает 612 жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Здание построили в прошлом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения, открыли в декабре. Сельчане много лет ждали этого события.

«Мы так давно его ждали. Прежде ФАП располагался в старом доме, без удобств. Мне приходилось носить воду. А сейчас вода горячая и холодная, санузел, хорошее оснащение: медицинское оборудование, компьютеры, холодильники», – отметила заведующая ФАП Татьяна Конникова.

В Минздраве отметили, что теперь качественная медицинская помощь стала доступнее, отпала необходимость по многим вопросам обращаться в медучреждения Зеленодольска или Васильева.

ФАП построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году программа включена в национальный проект «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.