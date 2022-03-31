Минздрав РТ рассказал, как в Верхнем Услоне работает новая детская амбулатория

В Верхнем Услоне с февраля врачи ведут полноценный прием пациентов в новом здании детского поликлинического отделения врачебной амбулатории. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Здание построили по модульной технологии.

«На 190 квадратных метрах удобно расположились молочная кухня, два кабинета врача, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет здорового ребенка, стоматологии, комната-картотека. Есть столовая для персонала, два санузла, санитарные комнаты, в одной их которых малышей можно помыть и переодеть. В процедурном кабинете ведут забор крови», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Все помещения сделаны по санитарным нормам.

«Конечно, работать в красивом теплом помещении намного удобнее. Особенно нас радует, что мы в отдельном здании и у детей нет контакта со взрослыми больными», – рассказала педиатр Резеда Хамидуллина.

Жительница Верхнего Услона, мама двоих детей Анастасия Ханова поделилась, что очень довольна, что детская поликлиника теперь находится в отдельном помещении.

«Здесь уютно, чисто, красиво. И врачи у нас отзывчивые, медсестры добрые, можно в любое время позвонить – помогут», – сказала она.

Детское отделение модульной врачебной амбулатории в Верхнем Услоне построили в конце прошлого года по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Общая стоимость объекта составила 14,5 млн рублей.

В этом году программа включена в национальный проект «Здравоохранение». В 2021 году по этой программе в Татарстане построено 12 новых поликлиник, амбулаторий и ФАПов.

«Основная цель региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения – оказание качественной и доступной медицинской помощи в комфортных условиях, в том числе для жителей малых населенных пунктов и отдаленных, труднодоступных уголков республики», – напомнили в Минздраве республики.