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Здоровье
1 декабря 2021  12:31
Елена Саляхова

Минздрав РТ: QR-код для военнослужащих будет действовать полгода, а не год

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Сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса у военнослужащих будет действовать полгода, а не год. Об этом во время прямого эфира с оперштабом РТ по борьбе с Covid-19 заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Стоит отметить, что военнослужащие проходят вакцинацию в медслужбе Министерства обороны, а не через систему здравоохранения.Сведения об их вакцинации попросту отсутствуют в реестре», – объяснил Жаворонков.

Получить сертификат военнослужащим можно в поликлинике по месту жительства, для этого нужно будет предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации. К слову, срок действия сертификата будет исчисляется со дня введения второго компонента прививки.

#военнослужащие #Вакцинация
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