Минздрав РТ проводит проверку информации об утечке данных пациентов

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в даркнет попали персональные данные пациентов одной из центральных районных больниц.

Как сообщили в Минздраве РТ, речь идет не об утечке сведений обо всех пациентах. По предварительным данным, незаконно был получен доступ лишь к узкому сегменту записей.

В Министерстве здравоохранения Татарстана предполагают, что это может быть связано с нарушениями со стороны отдельных сотрудников медучреждения.

«В данный момент проводится служебная проверка. К ней привлекли специалистов по информационной безопасности. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, чтобы подобный инцидент не повторился», – рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.