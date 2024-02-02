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Минздрав РТ проводит проверку информации об утечке данных пациентов
Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в даркнет попали персональные данные пациентов одной из центральных районных больниц.
Как сообщили в Минздраве РТ, речь идет не об утечке сведений обо всех пациентах. По предварительным данным, незаконно был получен доступ лишь к узкому сегменту записей.
В Министерстве здравоохранения Татарстана предполагают, что это может быть связано с нарушениями со стороны отдельных сотрудников медучреждения.
«В данный момент проводится служебная проверка. К ней привлекли специалистов по информационной безопасности. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, чтобы подобный инцидент не повторился», – рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
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