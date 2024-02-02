news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 2 февраля 2024 09:54

Минздрав РТ проводит проверку информации об утечке данных пациентов

Скопировать ссылку

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в даркнет попали персональные данные пациентов одной из центральных районных больниц.

Как сообщили в Минздраве РТ, речь идет не об утечке сведений обо всех пациентах. По предварительным данным, незаконно был получен доступ лишь к узкому сегменту записей.

В Министерстве здравоохранения Татарстана предполагают, что это может быть связано с нарушениями со стороны отдельных сотрудников медучреждения.

«В данный момент проводится служебная проверка. К ней привлекли специалистов по информационной безопасности. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, чтобы подобный инцидент не повторился», – рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

#минздрав рт #утечка данных
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2