Общество 23 марта 2026 11:29

Минздрав РТ прокомментировал сообщения об отсутствии вакцины от ротавируса для младенцев

Фото: © «Татар-информ»

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана прокомментировали появившиеся в Сети сообщения об исчезновении из медучреждений вакцины от ротавируса для новорожденных.

«Вакцинация от ротавирусной инфекции не входит в Национальный календарь прививок. Государственные медучреждения не обязаны обеспечивать такой вакциной», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе министерства.

В ведомстве добавили, что вопросы введения препаратов в гражданский оборот, как и работа частных клиник, в которых можно получить вакцину, находятся в сфере ведения Росздравнадзора.

#вакцинация #прививки #новорожденные дети #минздрав татарстана #Здоровье #медицина
«Беренче театр»: гимн татарскому театру, спетый через год после его рождения

