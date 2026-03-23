Минздрав РТ прокомментировал сообщения об отсутствии вакцины от ротавируса для младенцев

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана прокомментировали появившиеся в Сети сообщения об исчезновении из медучреждений вакцины от ротавируса для новорожденных.

«Вакцинация от ротавирусной инфекции не входит в Национальный календарь прививок. Государственные медучреждения не обязаны обеспечивать такой вакциной», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе министерства.

В ведомстве добавили, что вопросы введения препаратов в гражданский оборот, как и работа частных клиник, в которых можно получить вакцину, находятся в сфере ведения Росздравнадзора.