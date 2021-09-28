Минздрав РТ призвал татарстанцев вернуть соцпакет за три дня

До 1 октября осталось три дня, и за это время льготники из Татарстана еще могут успеть отказаться от денежной компенсации в пользу соцпакета. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Доме правительства РТ первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Хочу заострить внимание на льготном лекарственном обеспечении. В республике реализовано более 1,2 млн рецептов на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей. Это тот объем лекарственной помощи, которые получают наши граждане пожилого возраста. Необходимо вернуться в эту систему, написав соответствующее заявление в течение трех дней», — сказал он.

Программа обеспечения необходимыми лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета работает с 2005 года. До 1 октября льготникам нужно принять важное решение: оставлять набор социальных услуг или отказаться от него и получать деньги — сумма денежной компенсации небольшая — 950 рублей в месяц. Набор социальных услуг, так называемый соцпакет, предусматривает три составных части. Главной из которых является бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врача.