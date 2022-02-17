Минздрав РТ: привитые зарубежной вакциной татарстанцы смогут получить QR-коды

Татарстанцы, сделавшие зарубежную прививку от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации. Для этого им необходимо сдать тест на антитела. Об этом во время прямого эфира Оперштаба по борьбе с Covid-19 в Татарстане рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Граждане, привившиеся зарубежными вакцинами, которые на сегодняшний день у нас не зарегистрированы, могут сдать тест на антитела, если у них выявляется иммуноглобулин G, они также могут получить этот сертификат», – отметил спикер.

Напомним, что соответствующие сертификаты с QR-кодами можно будет получить с 21 февраля. Они будут действительны в течение шести месяцев.