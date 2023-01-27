Минздрав РТ: «Привитые после перенесенного Covid-19 защищены на 95%»

Вакцинация от Covid-19 спасает от тяжелых стадий заболевания. Обладатели гибридного иммунитета, (те, кто переболел и сделал прививку), на 95% меньше рискуют попасть в тяжелом состоянии в стационар. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Если пациент просто переболел, то шанс тяжело заболеть около 25%. Поэтому вопрос вакцинации все еще актуален», – добавил он.