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Происшествия
27 января 2023  15:44
Дмитрий Шатров

Минздрав РТ: «Привитые после перенесенного Covid-19 защищены на 95%»

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Вакцинация от Covid-19 спасает от тяжелых стадий заболевания. Обладатели гибридного иммунитета, (те, кто переболел и сделал прививку), на 95% меньше рискуют попасть в тяжелом состоянии в стационар. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Если пациент просто переболел, то шанс тяжело заболеть около 25%. Поэтому вопрос вакцинации все еще актуален», – добавил он.

#коронавирус
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