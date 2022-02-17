Минздрав РТ: При выдаче QR-кодов количество антител учитываться не будет

При выдаче сертификатов с QR-кодами будет учитываться не количество антител к новой коронавирусной инфекции, а только факт их наличия. Об этом во время прямого эфира Оперштаба по борьбе с Covid-19 в Татарстане рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.



«С учетом того, что на сегодня нет единой научной точки зрения на то, какой же титр должен считаться защитным, принято решение засчитывать факт наличия антител в любой концентрации», – объяснил спикер.



Лопушов подчеркнул, что необходимо учитывать, что каждая лаборатория определяется свои референсные значения, и антитела будут засчитываться только в том случае, если они превышают этот уровень.



Напомним, что соответствующие сертификаты можно будет получить с 21 февраля. Они будут действительны в течение шести месяцев.