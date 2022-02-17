Минздрав РТ: получить QR-код только на основании положительного ПЦР-теста нельзя

Положительного результата ПЦР-теста недостаточно, чтобы получить сертификат переболевшего коронавирусом на портале Госуслуг. Об этом во время прямого эфира Оперштаба по борьбе с Covid-19 в Татарстане рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Диагноз новой коронавирусной инфекции ставится с учетом анамнеза, опроса, сбора жалоб, лабораторных и инструментальных методов. Это те законы, которые действуют при установлении любого инфекционного или неинфекционного заболевания. Безусловно, наличие положительного результата анализа или экспресс-теста является основанием для того, чтобы рассмотреть, болен человек или нет. Но окончательное решение выносится на основании клинических данных», – отметил спикер.

По его словам, при получении положительного результата ПЦР-теста необходимо обратиться к врачу, который поставит окончательный диагноз. Если заболевание подтвердится, после выздоровления пациент сможет получить сертификат переболевшего.