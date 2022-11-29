news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
29 ноября 2022  16:47
Эвелина Киселёва

Минздрав РТ планирует построить новое здание пятой больницы Челнов

news_top_970_100

В планах на ближайшее время модернизация пятой городской больницы Набережных Челнов. Об этом на брифинге в Кабинете министров рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. 

Сейчас решается вопрос: провести в больнице капитальный ремонт или начать строительство нового здания.

«Считаем более целесообразным, конечно, строительство нового объекта в Набережных Челнах. На данный момент идет его проектирование. Я на следующей неделе буду в Москве вместе с депутатами Государственной думы, будем встречаться с министром здравоохранения России, предложили включить этот проект в федеральную программу адресного инвестиционного финансирования на 2023-2024 годы», – отметил министр.

Садыков добавил, что в БСМП Автограда планируют создать кардиологический корпус, чтобы помогать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

#модернизация здравоохранения #Марат Садыков #Набережные Челны
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100