Минздрав РТ планирует построить новое здание пятой больницы Челнов

В планах на ближайшее время модернизация пятой городской больницы Набережных Челнов. Об этом на брифинге в Кабинете министров рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Сейчас решается вопрос: провести в больнице капитальный ремонт или начать строительство нового здания.

«Считаем более целесообразным, конечно, строительство нового объекта в Набережных Челнах. На данный момент идет его проектирование. Я на следующей неделе буду в Москве вместе с депутатами Государственной думы, будем встречаться с министром здравоохранения России, предложили включить этот проект в федеральную программу адресного инвестиционного финансирования на 2023-2024 годы», – отметил министр.

Садыков добавил, что в БСМП Автограда планируют создать кардиологический корпус, чтобы помогать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.