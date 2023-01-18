Минздрав РТ планирует открыть центр спасения людей с инсультами в Чистопольской ЦРБ

В 2022 году в Татарстане оснастили семь сосудистых центров в Арске, Альметьевске, Бугульме, Нижнекамске, казанской больнице №18 и №12, а также Госпитале ветеранов войн Казани. Об этом на итоговой коллегии рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Уже ввели в эксплуатацию 380 единиц медицинского оборудования. Это позволяет увеличить объем рентгенэндоваскулярных вмешательств, стентирований, ангиопластик при остром коронарном синдроме, которые, по словам министра, спасают жизни.

«Глубокоуважаемый Рустам Нургалиевич, в текущем году мы планируем открыть еще один сосудистый центр на базе Чистопольской ЦРБ. Такой центр для жителей города и семи районов расположен в Казани. Транспортировка занимает до 3,5 часов. Создание центра позволит сократить это время до 30 минут», – обратился с предложением Садыков.

В Татарстане также продолжили бесплатное лекарственное обеспечение лиц, которые перенесли сосудистые катастрофы и которым выполнены операции.

«Безусловно, все это дает результаты, нам удалось снизить смертность от болезней органов кровообращения на 7,9%. Но резервы еще есть», – заметил он.