Минздрав: Единственный в РТ пациент с редким иммунодефицитом обеспечен препаратом

В некоторых телеграм-каналах появилась информация, что Минздрав Татарстана не закупает жительнице республики, которая страдает редкой формой иммунодефицита, лекарство «Гамманорм» и расходные материалы к помпе для его введения.

В Минздраве РТ «Татар-информу» объяснили, что на территории России этот лекарственный препарат и расходники, действительно, не зарегистрированы, в перечень для льготников не входят.

«В Татарстане один пациент, нуждающийся в препарате «Гамманорм». В 2021 и 2022 году пациент обеспечивается этим лекарством за счет средств республиканского бюджета», – подчеркнули в Минздраве РТ.

В министерстве добавили, что 27 июня на лечение пациентке выдали 14 доз этого препарата, которых хватит на месяц. К тому же, на складе «Таттехмедфарма» ампул этого лекарства хватит до конца года.

В ведомстве добавили, что касается расходников к помпе для введения иммуноглобулина, в общедоступных источниках информации отсутствуют сведения о поставщиках и ценах на них . А на официальном сайте госзакупок вообще нет информации о покупке этих материалов на территории Российской Федерации.

Однако, по информации Медицинского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, этот иммуноглобулин можно вводить методом «Rapid Push», без применения помп. В фонде «Круг добра» также добавили, что для подкожного введения можно применять этот метод, с использованием стандартных шприцов и игл-бабочек.