Минздрав РТ ответит на вопросы татарстанцев о медобслуживании и лекарствах

12 сентября в Татарстане пройдет прямя линия по вопросам медицинского обслуживания и обеспечения населения лекарствами в осенний период. На вопросы жителей ответят специалисты Минздрава РТ.

Прямая линия будет продолжаться с 10 утра до полудня и пройдет в приемной Президента РФ в Татарстане. Все желающие смогут задать вопрос начальнику Управления по фармации Минздрава РТ Артуру Пологову, ведущему советнику отдела лечебной помощи Управления лечебной и профилактической помощью Карине Хайруллиной, ведущему консультанту отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Гузель Валиевой, а также ведущему консультанту по работе с письмами и обращениями граждан Гулии Шигабутдиновой.

Обращения принимаются по номеру 8(843)221-80-35.