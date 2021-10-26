Минздрав РТ ответит на вопросы о вакцинации от Covid и получении QR-кода

27 октября состоится прямой эфир, посвященный вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции. На вопросы татарстанцев ответит главный внештатный специалист Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Трансляция «Пропуск в мир без пандемии: все о выдаче QR-кода: продолжение» будет доступна в 11.00 аккаунте Оперативного штаба РТ и Министерства здравоохранения РТ. Модератором эфира станет вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Присоединиться к эфиру можно по следующим ссылкам: https://instagram.com/stopcovid19.tatarstan и https://instagram.com/minzdravrt.