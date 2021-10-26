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Ру Тат
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26 октября 2021  13:38

Минздрав РТ ответит на вопросы о вакцинации от Covid и получении QR-кода

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27 октября состоится прямой эфир, посвященный вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции. На вопросы татарстанцев ответит главный внештатный специалист Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Трансляция «Пропуск в мир без пандемии: все о выдаче QR-кода: продолжение» будет доступна в 11.00 аккаунте Оперативного штаба РТ и Министерства здравоохранения РТ. Модератором эфира станет вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Присоединиться к эфиру можно по следующим ссылкам: https://instagram.com/stopcovid19.tatarstan и https://instagram.com/minzdravrt.

#Коронавирус #вакцинация
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